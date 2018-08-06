الزراعة: بيض فلسطين خالٍ تمامًا من بكتيريا السالمونيلا
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة إياد العذرا أن بيض المائدة في فلسطين خال تمامًا من بكتيريا السالمونيلا.
وشدد العذرا، على أن كل ما ينتج محليا خال من أي بكتيريا وأمراض أخرى، مبينا أن جميع مزارع الدجاج في فلسطين تخضع
للرقابة الصحية والبيطرية ويتم أخذ عينات منها بشكل دوري وإرسالها لمختبرات متخصصة.
أكد مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة إياد العذرا أن بيض المائدة في فلسطين خال تمامًا من بكتيريا السالمونيلا.
وشدد العذرا، على أن كل ما ينتج محليا خال من أي بكتيريا وأمراض أخرى، مبينا أن جميع مزارع الدجاج في فلسطين تخضع
للرقابة الصحية والبيطرية ويتم أخذ عينات منها بشكل دوري وإرسالها لمختبرات متخصصة.
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