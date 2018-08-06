الزراعة: بيض فلسطين خالٍ تمامًا من بكتيريا السالمونيلا

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة إياد العذرا أن بيض المائدة في فلسطين خال تمامًا من بكتيريا السالمونيلا.وشدد العذرا، على أن كل ما ينتج محليا خال من أي بكتيريا وأمراض أخرى، مبينا أن جميع مزارع الدجاج في فلسطين تخضعللرقابة الصحية والبيطرية ويتم أخذ عينات منها بشكل دوري وإرسالها لمختبرات متخصصة.