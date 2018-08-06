شؤون فلسطينية

الصحة: حماس فرضت رسومًا على التطعيم المجاني لحجاج غزة

الصحة: حماس فرضت رسومًا على التطعيم المجاني لحجاج غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر الناطق باسم وزارة الصحة أسامة النجار، ما أسماه "قيام حركة حماس بأخذ رسوم من حجاج قطاع غزة مقابل طعم الحج المجاني الذي ارسلته وزارة الصحة للقطاع".

وأكد النجار، لإذاعة "صوت فلسطين"، أن ما حدث يعتبر عملية ممنهجة لتحصيل الاموال عنوة من الشعب الفلسطيني، مشيرًا في الوقت ذاته، أن هذه ليست المرة الأولى التي تجبر فيها حركة حماس، المواطنين على دفع المال مقابل خدمات وأدوية مقدمة مجانا من وزارة الصحة.

وأوضح، أن وزارة الصحة، لن تقطع ما تقدمه للمواطنين في قطاع غزة على الرغم من اجراءات حماس المرفوضة قطعيًا.

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