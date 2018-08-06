الرئيس عباس يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين اليوم

رام الله - دنيا الوطنيصل الرئيس محمود عباس عصر اليوم الإثنين، إلى مدينة الحجاج التي افتتحت صباح اليوم لوداع أولى قوافل الحجاج والبالغ عددها ألف وسبعمئة حاج وحاجة.وأفاد مصادر محلية، بأن الرئيس عباس، سيجري جولة في مرافق هذه المدينة التي سميت باسمه، تقديرا لجهوده وتوجيهاته لخدمة المواطنين.