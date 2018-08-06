إصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة سليمة بالأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال عليه أثناء قمعهم لمسيرة سليمة انطلقت اليوم من قرية بردلة بالأغوار الشمالية رفضا لسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية، وتجريفه لخطوط المياه.إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال أهالي قرية يرزا في الأغوار الشمالية، بتهجيرهم وترحيلهم من الساعة الرابعة بعد عصر اليوم وحتى السادسة من صباح يوم غد، بهدف إجراء تدريبات عسكرية.