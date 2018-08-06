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شؤون فلسطينية

شاهد: طبيب فلسطيني ينقذ طفلة بالخليل من موت محقق بعد ابتلاعها 5 شيكل

شاهد: طبيب فلسطيني ينقذ طفلة بالخليل من موت محقق بعد ابتلاعها 5 شيكل
أثناء إنقاذ الطفلة
رام الله - دنيا الوطن
"الطفل عدو نفسه"، مقولة تكررها الأمهات للتنبيه من المواقف التي يضع الطفل نفسها دون إدراك لخطورتها، آخرها ما فعلته طفلة فلسطينية من مدينة الخليل.

حيث قامت الطفلة التي عرضت "شبكة الخليل الإعلامية" قصتها، بابتلاع 5 شيكل ما أدى لاختناقها بعد استقرارها في المرئ.

ويظهر في الفيديو عملية إنقاذ الطفلة بشكل سريع على يد الدكتور منذر العطاونة  أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الخليل.

وطالب الدكتور منذر الأهالي باليقظة والحذر وعدم ترك الأطفال الصغار لوحدهم يلهون بقطع النقود وغيرها لعدم تكرار معاناة الطفلة التي تم إنقاذ حياتها.


 


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