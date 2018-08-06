الحمد الله يستقبل وزيرة خارجية النرويج ويبحث معها آخر التطورات

مكتبه برام الله، وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستاد، حيث بحث معها آخر التطورات السياسية والاقتصادية.



وشدد الحمد الله على ضرورة دعم المجتمع الدولي لمبادرة الرئيس محمود عباس، وعقد مؤتمر سلام برعاية دولية متعددة الأطراف، لضمان عدم تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية وحقوق ثابتة إلى قضية إنسانية.



وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على أن أي مسار اقتصادي بدون أن يكون موازياً للمسار السياسي، ويضمن حقوق أبناء شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير، فإن مصيره الفشل، مشيراً إلى أن أي دعم خارجي أو مشاريع تنفذ في فلسطين، يجب أن تكون عبر الحكومة.



وطالب الحمد الله المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في