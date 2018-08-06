دولي

لأول مرة.. ترامب يُقر بلقاء مسؤولين روس مع نجله بشأن هيلاري كلينتون

لأول مرة.. ترامب يُقر بلقاء مسؤولين روس مع نجله بشأن هيلاري كلينتون
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقرّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، بأن ابنه البكر، دونالد جونيور، التقى محامية روسية في برج ترامب في 2016 "للحصول على معلومات عن منافسته" لكنه اعتبر أن ذلك "مشروع تمامًا".

وحسب موقع (عرب 48)، فإن هذا الاعتراف الأكثر صراحة من قبل ترامب، بأن الدافع للقاء الذي حصل في حزيران/ يونيو 2016 كان الحصول على معلومات من شأنها الإضرار بهيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية في السباق الرئاسي.

وفي تغريدة على (تويتر)، كرّر ترامب أنه لم يكن حينها على علم باللقاء بين نجله جونيور، والمحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا، المرتبطة بالكرملين، وهو ما كان أعلنه مراراً.

وكتب ترامب على (تويتر): "كان الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافس، وهو أمر مشروع تماماً، ويمارس طوال الوقت في السياسة، ولم يؤد إلى أي شيء، لم أكن على علم به".

وتوسّع المحقق الخاص، روبرت مولر، بالتحقيق في الاجتماع، وينظر في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد في حملة ترامب مع روسيا لترجيح كفة فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.

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