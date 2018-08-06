البيت الأبيض: يجب تغيير تفويض (أونروا) ووجودها فاقم أزمة اللاجئين

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن مسؤولاً في البيت الأبيض، دعا إلى تغيير تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اعتبر أنها أدت إلى استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين.



وحسب الصحيفة، التي نقلت عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله: إن "الوضع المالي لـ (أونروا) لم يكن مستداماً منذ فترة طويلة، عبرنا لسنوات عن الحاجة لمصادر تمويل طوعية جديدة، وتقاسم العبء المالي بين المانحين، وإيجاد طرق لخفض النفقات".وأضاف: "أدّى تفويض أونروا إلى استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين ويجب تغييره، وهذا التغيير هو فقط الذي سيسمح للشعب الفلسطيني بالوصول إلى كامل إمكاناته".