الاقتصاد الوطني تضبط أطناناً من منتجات المستوطنات وتُحيل تُجاراً للنيابة العامة

أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية (وزارة اقتصاد، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، ضابطة جمركية، محافظة)، بضبط قرابة 89 طناً من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل أغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط ما يقارب 43 طناً من منتجات المستوطنات بقيمة بلغت قرابة (137) ألف شيكل، وذلك خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.





ويفيد التقرير الشهري، أن الإدارة العامة، أحالت 39 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، وذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 409 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2803 محلات تجارية ومنشأة صناعية، وجد من بينها 209 محلات مخالفة للقوانين الفلسطينية المعمول بها.





ويشير التقرير إلى توجيه 100 إخطار واستدعاء بحق المخالفين خلال الجولات التفتيشية الميدانية، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 73 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.

رام الله - دنيا الوطن