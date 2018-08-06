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شؤون فلسطينية

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات
رام الله - دنيا الوطن
 ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، وذلك بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزارات، والجهات ذات العلاقة، والوكيل المساعد لشؤون الهندسة أحمد غنيم، وأمين سر مجلس التنظيم الأعلى، وطواقم من الوازرة.

هذا وقرر المجلس وضع المشاريع التالية موضع التنفيذ منها: المخطط الهيكلي الإضافي لبلدة قطنة بمحافظة القدس، ومشروع تغيير صفة استعمال في القبيبة بمحافظة القدس، وتعديل تنظيمي لمشروعين في بيت ايبا في نابلس، وكذلك مشروعين هيكلي تفصيلي في بيت ايبا ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة مصنع اخشاب في حجة في قلقيلية، ومشروع لغاية الافراز في طلوزة بمحافظة نابلس.

ومنها مشروع تغيير صفة الاستعمال في كفر اللبلد بمحافظة طولكرم، ومشروع إلغاء وتنظيم شارع في كفر ثلث في قلقيلية، وتعديل تنظيمي لمسار شارع في كفر زيباد بمحافظة طولكرم ، وتعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في الفندوقومية في محافظة جنين، ومشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في بيتين بمحافظة رام الله والبيرة. 

ومنها كذلك، تعديل تنظيمي لمسار شارع في بيت فوريك في محافظة نابلس، ومشروع تغيير صفة الاستعمال في رام الله وتعديل تنظيمي لعدة مسارات شوارع في نابلس، وتعديل تنظيمي على هيكلي تفصيلي لغايات الصناعات في النويعمة في محافظة أريحا ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية إقامة محطة توليد كهرباء ومشروع تعديل تنظيمي لغاية إقامة مركز تجاري في أبو قش بمحافظة رام الله والبيرة.

هذا وشكل المجلس لجان فرعية لكل من طلب استئناف لمشروع تغيير صفة استعمال في برهام بمحافظة رام الله والبيرة، وطلبان استئناف لترخيص تجاري على مناطق السكن في رام الله وطلب استئناف لتنظيم شارع مشاة في جماعين بمحافظة نابلس.

ووافق المجلس على طلبات استئناف ومنح موافقة أولية وتسهيلات وذلك لطلب في إنشاء مصنع في برهام، وطلب لترخيص مصنع في دير ابزيع بمحافظة رام الله والبيرة، وطلب ترخيص قاعة خدمات في رأس كركر، وترخيص مجمع خدمات في الجانبية، وطلب ترخيص لمدرسة في كفر قليل في محافظة نابلس، وترخيص مدرسة اخرى في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وطلب ترخيص مسجد في عنبتا.

وكلف المجلس الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العمراني واللجنة الإقليمية وذلك لمشروع مخطط هيكلي رأس الفارعة ومشروع تعديل تنظيمي لعدة شوارع في الباذان ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإفراز في بيت امرين.

وأجل البت في طلبات استئناف لحين الانتهاء من المخطط الهيكلي وذلك لطلب ترخيص في كفر نعمة وطلب اخر في كفر مالك، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأخيراً رد المجلس طلبات استئناف، وذلك لطلب ترخيص في دير ابزيع، وطلب تسهيلات لترخيص بناء في جفنا، وطلب استئناف على منح رخصة في ياصيد وطلب اخر في قباطية بالإضافة إلى رد مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة الاستعمال في صرة بمحافظة نابلس.

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