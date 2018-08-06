دولي

وزير أمريكي: سَنَكبَح نشاط إيران الخبيث في المنطقة

وزير أمريكي: سَنَكبَح نشاط إيران الخبيث في المنطقة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مضي بلاده في عقوباتها، ومن المقرر أن يشرحها البيت الأبيض في بيان لاحق، مضيفاً: "سنكبح نشاط إيران الخبيث في المنطقة".

وقال بومبيو، وفق ما أوردت قناة (العربية)، إن تصعيد الضغط على إيران هدفه كبح ما وصفها بالنشاطات الإيرانية الخبيثة في المنطقة.

وتشمل العقوبات الأميركية الإضافية منع إيران من شراء أو الاستحواذ على الدولار، وأيضاً حظر تعاملاتها بكميات كبيرة بالريال الإيراني، إضافة إلى منع تعاملاتها من الذهب، وشراء المعادن النفيسة، والمعادن الأخرى، مثل الحديد والصلب، كما تشمل عقوبات على السيارات وقطع الغيار.

وتلقي هذه العقوبات مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المنهك والمترنح، تحت وطأة الانهيار التاريخي للعملة المحلية مقابل الدولار.

وأثار هذا الوضع المتردي استياء شعبياً واسعاً ترجمته الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة، وهو ما دفع وسائل إعلام محلية، للإعلان عن أن الرئيس حسن روحاني، سيلقي الاثنين كلمة للشعب، يرد فيها على العقوبات الأميركية، وسيتحدث عن العلاقة مع واشنطن وتراجع العملة وغلاء المعيشة، وذلك لتخفيف وطأة مخاوف الشارع الإيراني.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي للصحفيين، على متن طائرته التي أقلته عائدا إلى واشنطن من زيارة لآسيا، أن تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى "إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة"، مضيفاً أن الإيرانيين "غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم".

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