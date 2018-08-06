مباشر | ع الرصيف - الرسوم المتحركة

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُشارك في الاجتماع السادس للمتخصّصين بتقنيات المعلومات بالنيابات العامة

النيابة العامة تُشارك في الاجتماع السادس للمتخصّصين بتقنيات المعلومات بالنيابات العامة
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، شاركت النيابة العامة الفلسطينية، ممثلة برئيس نيابة الجرائم الإلكترونية الأستاذة نسرين زينة رشماوي، في الاجتماع السادس للمسؤولين المتخصّصين، بتقنيات المعلومات بالنيابات العامة في بيروت، والمنفذ من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، جامعة الدول العربية، مجلس الوزراء العرب.

وقد تضمن الاجتماع العديد من المحاور أهمها: إمكانية وجدوى استخدام الوسائل السمعية والبصرية في الرقابة على التحقيق والاستجواب والسجون، وأثر مفهوم السيادة الوطنية على التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

 وتخلل الاجتماع عرضٌ لتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية قدمت خلالها رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية الاستاذة نسرين زينة رشماوي ورقة علمية حول أثر مفهوم السيادة الوطنية على التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتي تضمنت عرضا للتجربة الفلسطينية في مكافحة الجريمة الالكترونية والاجراءات العملية التي تم اتخاذها في سبيل ذلك واهمها انشاء نيابة متخصصة بالجرائم الالكترونية، وتطرق العرض الى قانون الجرائم الالكترونية والتحديات المصاحبة لإقراره وتم استعراض مواده القانونية.

واستعرضت الورقة أيضا عدد من المواضيع الالكترونية والتي تم البحث فيها وتحليلها من قبل نيابة الجرائم الالكترونية وأهمها؛ المخدرات الرقمية، الالعاب المميتة والمتداولة الكترونيا، والعملات الافتراضية والتي يدخل اختصاصها ما بين نيابة الجرائم الاقتصادية والالكترونية التحديات المصاحبة لدمج الجريمة الاقتصادية بالجريمة الإلكترونية واقتراحات لمواجهتها، والجدير بالذكر تبني الاجتماع بتوصياته للمواضيع الالكترونية التي تم التطرق اليها بورقة النيابة العامة الفلسطينية وتم وضعها على اجندة الاجتماع القادم.

ونتج عن الاجتماع العديد من التوصيات اهمها؛ تعديل التشريعات السارية لمواكبة التطوّر التكنولوجي والتقني لمواجهة التحدّيات وتوفير الحماية والوقاية، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية والتقنية في المعاملات الإدارية والرقابة والتحقيق والاستجواب توفيراً للوقت والجهد وتفعيل عملية الرقابة والضبط، بالإضافة الى العناية بتأهيل العاملين في النيابات العامة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل لمواجهة تحدّيات وتطوّرات الجريمة الإلكترونية، وتفعيل التعاون العربي من خلال تبادل المعلومات لملاحقة المخلّين والمرتكبين في مجال الجرائم الإلكترونية وعقد الاتفاقيات الثنائية التي تسهل هذا التعاون لمكافحة جرائم المعلوماتية.

أخبار ذات صلة

الزراعة: بيض فلسطين خالٍ تمامًا من بكتيريا السالمونيلا

الزراعة: بيض فلسطين خالٍ تمامًا من بكتيريا السالمونيلا

الصحة: حماس فرضت رسومًا على التطعيم المجاني لحجاج غزة

الصحة: حماس فرضت رسومًا على التطعيم المجاني لحجاج غزة

الرئيس عباس يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين اليوم

الرئيس عباس يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين اليوم

إصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة سليمة بالأغوار الشمالية

إصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة سليمة بالأغوار الشمالية

شاهد: طبيب فلسطيني ينقذ طفلة بالخليل من موت محقق بعد ابتلاعها 5 شيكل

شاهد: طبيب فلسطيني ينقذ طفلة بالخليل من موت محقق بعد ابتلاعها 5 شيكل

الحمد الله يستقبل وزيرة خارجية النرويج ويبحث معها آخر التطورات

الحمد الله يستقبل وزيرة خارجية النرويج ويبحث معها آخر التطورات

الصحة بغزّة تُحذر من توقف خدماتها جرّاء نفاد الوقود

الصحة بغزّة تُحذر من توقف خدماتها جرّاء نفاد الوقود

التربية تُرحب بوصول الوفد الكويتي للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

التربية تُرحب بوصول الوفد الكويتي للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين اليوم

الرئيس عباس يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين اليوم

إصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة سليمة بالأغوار الشمالية

إصابة شاب بقنبلة غاز خلال قمع الاحتلال لمسيرة سليمة بالأغوار الشمالية

الحمد الله يستقبل وزيرة خارجية النرويج ويبحث معها آخر التطورات

الحمد الله يستقبل وزيرة خارجية النرويج ويبحث معها آخر التطورات

الصحة بغزّة تُحذر من توقف خدماتها جرّاء نفاد الوقود

الصحة بغزّة تُحذر من توقف خدماتها جرّاء نفاد الوقود

التربية تُرحب بوصول الوفد الكويتي للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

التربية تُرحب بوصول الوفد الكويتي للتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الاقتصاد الوطني تضبط أطناناً من منتجات المستوطنات وتُحيل تُجاراً للنيابة العامة

الاقتصاد الوطني تضبط أطناناً من منتجات المستوطنات وتُحيل تُجاراً للنيابة العامة

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

الأعرج يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

النيابة العامة تُشارك في الاجتماع السادس للمتخصّصين بتقنيات المعلومات بالنيابات العامة

النيابة العامة تُشارك في الاجتماع السادس للمتخصّصين بتقنيات المعلومات بالنيابات العامة

منوعات

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

فيديو: قبل زفافها بأيام... هكذا ودعت مذيعة لبنانية العزوبية

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

محامية أنجلينا جولي تتخلى عنها وتفضحها: هذا ماتنوي فعله بطليقها

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

رجل في حياة زوجة عمرو دياب فمن هو؟

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شيرين عبد الوهاب تعلن حملها من حسام حبيب على المسرح

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

شاهد: خطأ فاضح في إطلالة ميغان ماركل يعرضها للإحراج

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب &#34;بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات&#34;

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب "بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات"

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما &#34;مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب&#34;

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما "مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب"

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

استعانت بـ&#34;حيوان&#34;.. &#34;كيكي&#34; بستايل آخر مع فيفي عبده

استعانت بـ"حيوان".. "كيكي" بستايل آخر مع فيفي عبده

حلا الترك تتوتر بعد تصرف مذيع &#34;العربية&#34; المفاجئ

حلا الترك تتوتر بعد تصرف مذيع "العربية" المفاجئ

عربي

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

كندا تُعلّق على قرار السعودية قطع علاقاتها الدبلوماسية معها

وزير لبناني يرفض باخرة تركية اسمها&#34;عائشة&#34;.. أصبحت &#34;اسراء&#34; تفادياً للحساسية

وزير لبناني يرفض باخرة تركية اسمها"عائشة".. أصبحت "اسراء" تفادياً للحساسية

شاهد: إصابات في انفجار سيارة وسط القاهرة

شاهد: إصابات في انفجار سيارة وسط القاهرة

بعد إغلاق دام سبع سنوات.. الإمارات تُعد لافتتاح سفارتها في دمشق

بعد إغلاق دام سبع سنوات.. الإمارات تُعد لافتتاح سفارتها في دمشق