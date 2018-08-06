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شؤون فلسطينية

لبحث الاستعدادات العسكرية.. كشف تفاصيل اجتماع مهم بين قيادتي حماس والقسام بغزة

لبحث الاستعدادات العسكرية.. كشف تفاصيل اجتماع مهم بين قيادتي حماس والقسام بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن اجتماعاً مهماً، عُقد بين القيادة السياسية لحركة حماس، وقيادة المجلس العسكري لكتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح للحركة؛ للاطلاع على مستوى الاستعداد والجهوزية العسكرية.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر فلسطيني لم تسمه، أن الاجتماع، جاء في ظل التهديدات المحدقة بالمقاومة والقضية الفلسطينية.

وأضافت: "قيادة كتائب القسّام، أكدت خلال الاجتماع على قدرتها تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر لا تطيقها حكومته أو جبهته الداخلية (مجتمعة)"، لافتاً إلى أن قيادة كتائب القسام، أطلعت القيادة السياسية على مستوى التنسيق، وسير العمل المشترك مع بقية الفصائل الفلسطينية المسلحة، في إطار غرفة العمليات المشتركة بينهم.

وحسب الوكالة، لم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل، حيال نتائج الاجتماع، الذي يأتي في ظل تداول أنباء عن بلورة مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى جانب مصر مقترحا للتهدئة بين حماس وإسرائيل في أعقاب أشهر من التوتر على خلفية "مسيرات العودة"، التي انطلقت نهاية آذار/ مارس الماضي.

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