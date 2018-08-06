جامعتا النجاح ونابولي تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير المشترك

رام الله - دنيا الوطناحتفلت جامعتا النجاح الوطنية ونابولي (فدريكو الثاني) بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير في التغذية، والتصنيع الغذائي المشترك بين الجامعتين، علماً أن حفل التخريج، أُقيم في مدينة نابولي الإيطالية.وحضر التخريج الدكتور سامر مدلل، منسق البرنامج المشترك، والدكتور محمد التميمي، رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي من جامعة النجاح الوطنية، في حين شارك من الجانب الإيطالي البرفيسور ماتيو لوريتو، مدير دائرة العلوم الزراعية، والبرفيسور جيان لويجي، منسق البرنامج المشترك، وعدد كبير من الأساتذة الإيطاليين والطلبة وممثلون من الجالية الفلسطينية.يُذكر، أن اتفاقية برنامج الماجستير المشترك في التغذية والتصنيع الغذائي تم توقيعها قبل حوالي ثلاث سنوات بين جامعة النجاح الوطنية وجامعة فدريكو الثاني، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في هذا الاختصاص في فلسطين حيث يدرس الطالب سنة في جامعة النجاح الوطنية، وسنة في جامعة (فدريكو الثاني) نابولي ويقوم بتنفيذ ومناقشة أطروحة الماجستير في إيطاليا، حيث تتم المناقشة بحضور لجنة مشتركة من الطرفين.