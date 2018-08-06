التربية تجري تنقلات على بعض مدراء التربية

أجرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عدداً من التنقلات الإدارية والتدوير الوظيفي في بعض المواقع، والتي شملت بعض مديري التربية والتعليم العالي والإداريين.





وفي هذا السياق؛ أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذه التنقلات، تأتي ضمن أسس ومعايير تستند لروح المهنية ولمبادئ الحوكمة والإدارة، وترتكز على توظيف الخبرات بما ينسجم وما تقوم به الوزارة من جهود تطويرية شاملة، مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها كوادر الوزارة ومديرياتها.





وأشار الوزير إلى أن التنقلات التي تمّت هي كالآتي:





• نقل مدير تربية أريحا والأغوار، نصر أبو كرش إلى موقع مدير تربية جنوب نابلس.





• نقل مدير تربية جنوب نابلس، أحمد صوالحة إلى موقع مدير تربية نابلس.





• نقل مدير تربية نابلس د. عزمي بلاونة إلى موقع مدير تربية أريحا.





• نقل مدير تربية يطا خالد أبو شرار إلى موقع مدير تربية جنوب الخليل.





• إنهاء تكليف القائم بأعمال مدير تربية جنوب الخليل، محمد سامي، وإعادته إلى مقر الوزارة.





• تكليف المدير الإداري في مديرية تربية الخليل، ياسر صالح بموقع قائم بأعمال مدير تربية يطا.

رام الله - دنيا الوطن