رئيس مجلس أمناء الأزهر: سنواصل الجهود للارتقاء بمستوى جامعة الكل الفلسطيني



وثاني هذه الملفات، سيتركز على تطوير العمل الإداري بما يحقق الإنتاجية الأعلى والاستغلال الأمثل للطاقات الموجودة، لافتاً إلى أن أهم الملفات التي سيعكف المجلس الجديد على الاهتمام بها والتركيز عليها هو الملف المالي ومعالجة الأزمة المالية التي تعانيها الجامعة، وانعكاس الوضع العام عليها، قائلاً:" لا يمكن ألا تنعكس الأزمة التي يعيشها القطاع ومشاكله الاقتصادية المتراكمة، على الوضع بالجامعة وغيرها من المؤسسات".



وأكد أ.د. أبراش على أن المجلس الجديد، سيقوم على تصويب الوضع المتعلق بالاختصاصات المتعددة، بحيث يقوم كل مستوى من مستويات صناعة القرار بمهامه المطلوبة منه دون تدخل أو إملاء، وذلك بدءاً من رئاسة القسم وعمادة الكلية، مروراً بإدارة الجامعة، وانتهاءً بمجلس الأمناء، مشدداً على أنه سيتم منح كامل الصلاحيات لكافة المستويات بالجامعة، وقال: "إن أي خلل في تلك المستويات، سيؤدي إلى خلل أكبر، وسيؤول في النهاية إلى هيمنة طرف على آخر".



ودعا رئيس مجلس الأمناء كافة العاملين بالجامعة من أكاديميين وإداريين لبذل المزيد من الجد والتفاني والانتماء، للمحافظة على هذا الصرح العلمي الشامخ، مؤكداً بأن مجلس الأمناء الجديد سيعمل بكل أمانة وإخلاص من أجل الإرتقاء أكثر بهذه المؤسسة الوطنية، وسيبذل قصارى جهده من أجل الوصل بها إلى مصاف الجامعات الكبرى.



وفي نهاية حديثه، وجه أ.د أبراش شكره وتقديره، لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء السابق، على جهودهم التي بذلوها في خدمة الجامعة، مؤكداً بأن المجلس الجديد، سيواصل مسيرة البناء والتطوير التي بدؤوها.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء في تصريح خص به دائرة العلاقات العامة والإعلام، بأن أولى خطواته التطويرية في الجامعة، ستتركز حول ثلاثة ملفات أساسية، يقع في مقدمتها الملف الأكاديمي، بحيث سيعمل من خلال اللجنة، التي ستتولى هذا الملف على إعادة دراسة المناهج الدارسية، وتطوير أساليب التدريس، وكذلك العمل على افتتاح تخصصات جديدة، بما يتواكب وأرقى الجامعات العالمية.