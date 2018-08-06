شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وكمية من الزجاج الأثري في جنين

الشرطة تضبط قطعاً أثرية وكمية من الزجاج الأثري في جنين
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة، اليوم، (45) قطعة أثرية و(17) كغم من الزجاج الأثري في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت للشرطة حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين لقطع أثرية.

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد مكان تواجده داخل مدينة جنين، وتحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار إلى مكان تواجده، وتم ضبطه وبحوزته قطع أثرية مختلفة، تمثلت في أباريق فخارية، وأسرجة من الفخار، ومزهريات زجاجية، وكمية من الزجاج وزنها (17) كغم، وعملة معدنية مختلفة الأحجام.

وأضاف البيان، بأنه وبعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والآثار في جنين، تبين بأن جميعها أثرية، وتعود إلى عصور مختلفة.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به، والتحرز على المضبوطات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة حسب الأصول.

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