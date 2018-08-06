الشعبية: سنظل نُطالب بمجلس وطني توحيدي يشارك به الكل الفلسطيني

خاص دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها ضد عقد أي هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنها لم تكن يومًا في أي تهدئة معه.وقال ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: "نحن نعلم أن عدونا مجرم، يمارس شتى أنواع القتل والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني، ونحن نؤكد أن المدخل الحقيقي لحل كافة أزمات قطاع غزة، يكون عبر المصالحة الوطنية فقط، وفق اتفاقية 2011، واتفاقية 2017، وعقد مجلس وطني توحيدي، والجبهة ستظل تطالب بذلك على الدوام.وأضاف مزهر: مسيرات العودة، ستستمر ولن تتوقف، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، مشيرًا إلى أن قضية غزة ليست إنسانية أو إغاثية، بل القضية سياسية بامتياز.