المدلل: سنستمع لقيادة حماس فيما يخص مشاورات المصالحة بالقاهرة

خاص دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إنه لا يمكن أن يكون هنالك استقالة للقضية الفلسطينية، طالما أن هناك عدواً يحتل الأرض، ويقتل الشعب.وأضاف المدلل لـ"دنيا الوطن": نحن في حركة الجهاد الإسلامي، حريصون كل الحرص على استمرار نضالنا ومقاومتنا، إضافة لتواصل فعاليات مسيرة العودة، حتى تحقيق كافة الأهداف التي رُسِمت لها، وسنعمل على رفع هذا الحصار المفروض على قطاع غزة.وأوضح، أن حركته ستستمع لقيادة حركة حماس، فيما يخص المصالحة، وما حدث في القاهرة، مع الجانب المصري.