مغادرة أولى قوافل الحجاج عبر (معبر الكرامة) في أريحا

غادرت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، من مدينة الرئيس محمود عباس للحج والعمرة في محافظة أريحا، حيث من المتوقع مغادرة 1800 حاج وحاجة على مدار اليوم، ووصلت أكثر من 40 حافلة من مختلف المحافظات، فيما تغادر الدفعة الثانية غداً الثلاثاء.





وذكرت الشرطة في بيان، "أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، كانوا في وداع الحجاج، وبحضور مدير شرطة محافظة أريحا العقيد عبد الجواد سلاودة، ومدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة، وعدد من مدراء المؤسسات العامة، والأهلية، والمواطنين.





وقدّمت الشرطة مئات الهدايا من القبعات للحجاج، كما تم توزيع هدايا، وكتيبات توعوية، ومساعدات طبية ولوجستية من مختلف المؤسسات العامة والخاصة.

رام الله - دنيا الوطن