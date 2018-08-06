أريج الأشقر: تيسير خالد لا يزال على رأس عمله في اللجنة التنفيذية

خاص دنيا الوطنأكدت أريج الأشقر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه لا قرار سياسياً من قبل الديمقراطية، بعد سحب دائرة شؤون المغتربين، من الدكتور تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وقالت الأشقر لـ"دنيا الوطن": القيادي في الجبهة الديمقراطية، تيسير خالد، موجود على رأس عمله، ويتابع صلاحياته الموكلة له في اللجنة التنفيذية، وما حصل معه كان غير قانوني.وفيما يخص التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت أنه لا هدنة مع الاحتلال، في ظل الخروقات الإسرائيلية اليومية، مشيرة إلى أن التهدئة، تعني التزامًا كاملًا من إسرائيل، وهذا لا يمكن بسبب غطرسة الاحتلال.وأضافت الأشقر، نحن نقول ضد أي قرار يخرج باتجاه تفعيل تهدئة، لأننا نعلم أن إسرائيل، لن تسمح لنفسها بوقف القتل، لأنها ترتوي بدماء الشعب الفلسطيني.