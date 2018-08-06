شؤون فلسطينية

الكابينت الإسرائيلي: فرص التسوية مع حركة حماس ضعيفة

الكابينت الإسرائيلي: فرص التسوية مع حركة حماس ضعيفة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أنهى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اجتماعه في ساعة متأخرة الليلة الماضية، دون اتخاذ قرار بشأن الجهود الجارية بوساطة مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ومصر، للتوصل لتسوية مع حركة (حماس) في قطاع غزة.

وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي سياسي لم تذكر اسمه، فإن التسوية الشاملة في قطاع غزة لن تتم دون إعادة الإسرائيليين، وجثث الجنود المحتجزة لدى حماس في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن جلسة (الكابينت، شهدت مساء الأحد، تلقي أعضائه إحاطة بجهود ملادينوف ومصر.

من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إنه خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، التي استمرت خمس ساعات، قدم رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، صورة للوضع في غزة، وقال: إن الجيش مستعد لكل السيناريوهات.

ولم تصدر أية قرارات تتعلق بالتسوية، بل خلص اجتماع (الكابينت)، إلى أن الفرصة للتوصل لتسوية شاملة مع حماس ضعيفة جداً، بسبب الفجوة بين مطالب حماس، خاصة عقد صفقة لتبادل أسرى، وموقف إسرائيل الرافض لذلك.

كما ترى إسرائيل، أن الفرصة الوحيدة لإحراز تقدم في المرحلة الأولى، تقتضي وقف حماس كل عمليات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وتوسيع مساحة الصيد.

ويسعى ملادينوف والمخابرات المصرية، للتوصل إلى تسوية تنهي الحصار على قطاع غزة، حسب مطالب حماس، وتوقف عمليات إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ووقف أي شكل من أشكال التصعيد العسكري.

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