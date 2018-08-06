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شؤون فلسطينية

الأغا: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الشعب والتي تقرر التهدئة مع إسرائيل

الأغا: السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الشعب والتي تقرر التهدئة مع إسرائيل
الدكتور عماد الأغا
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور عماد الأغا، مسؤول ملف العلاقات الوطنية بحركة فتح في قطاع غزة، أنه يوجد اتصالات ما بين حركة حماس، وجمهورية مصر العربية، من أجل الضغط لإنهاء الانقسام، وطي صفحته نهائيًا.

وقال الأغا لـ"دنيا الوطن: يجب أن تكون هناك رؤية وطنية تعبر عن الشعب الفلسطيني، بشكل موحد، ولكن عبر السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي وفق تعبيره، هي المسؤولة عن عموم الشعب، سواءً في موضوع التهدئة مع إسرائيل، أو القضايا الأخرى، وكل ما يتعلق بذلك، يجب أن يكون وفقها.

 

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