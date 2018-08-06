شاهد: الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي" يُطلق تحدي "الدبكة" عبر صفحته.. فهل سَتُسرق كالـ"حُمص"





وتفاعل الكثير من المواطنين مع هذا الوسم، خصوصاً بعد نشر فيديوهات لمجموعة من الشباب اللبناني المغترب، وهو يرقص الدبكة بطريقة خاصة ومميزة، وبدأ الكثير من الشباب والفتيات بالدبكة، ونشر تلك الفيديوهات.







وتمتاز الشعوب كافة، لاسيما تلك التي سكنت الجبال في بلاد الشام والرافدين وأرمينيا وكردستان، برقصاتها الشعبية، ثم انتقلت من الجبال للمدن مع القرويين النازحين للعمل واكتساب العيش، فتحولت من رقصات في الهواء الطلق إلى احتفالات في القاعات المغلقة.







وكتب أدرعي: بعد نشر #تحدي_الدبكة على صفحتنا، إليكم هذا الفيديو الذي وصلنا من أحد المتابعين للدبكة العراقية، استمروا بإرسال الفيديوهات لنا؛ لنقوم بنشر أفضلها على الصفحة.









الجدير بالذكر، أنه لا يمكن أن ترى حفل زفاف أو مهرجان فولكلوري عربي من دون رقصة الدبكة، ويحكي كبار السن قصص هذه الرقصة، التي كانت تلازم أفراح القرى منذ بدايتها بعد غروب الشمس، حتى منتصف الليل على أنغام المجوّز، والطبل وصوت الردّاد أوالقوّال.







وأكمل أدرعي في استفزازه ونشر اليوم: بعد #تحدّي_الدبكة الّذي قمنا بنشره على صفحتنا، إليكم هذا الفيديو المميّز الذي وصلني من أحد المتابعين.





هذه ليست محاولة السرقة الأولى، فإسرائيل تحاول سرقة المأكولات الفلسطينية الشعبية، كـ (المقلوبة، والحمص، والفلافل) والتأكيد على أنها مأكولات إسرائيلية منذ قديم الزمن، وهي خطة مدروسة لسرقة التراث الفسطيني. هذه ليست محاولة السرقة الأولى، فإسرائيل تحاول سرقة المأكولات الفلسطينية الشعبية، كـ (المقلوبة، والحمص، والفلافل) والتأكيد على أنها مأكولات إسرائيلية منذ قديم الزمن، وهي خطة مدروسة لسرقة التراث الفسطيني.





دبكة فلسطينية - فرقة الدلعونا - مجوز ويرغول







دبكة عراقية





دبكة سورية





دبكة لبنانية في مطار بيروت







أطلق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة جديدة بعنوان "#تحدي الدبكة" في محاولة استفزازية جديدة منه؛ ليوحي بأن إسرائيل جزء من الثقافة العربية والشعبية الأصيلة.