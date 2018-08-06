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شاهد: إصابات في انفجار سيارة وسط القاهرة

شاهد: إصابات في انفجار سيارة وسط القاهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
انفجرت صباح اليوم الاثنين، سيارة في منطقة الدقي في محافظة الجيزة المصرية، وذلك أسفل كوبري (6 أكتوبر).

وقالت صحيفة (الأهرام) المصرية، إنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، مشيرةً إلى أن الحادث أدى إلى توقف جزئي في حركة السيارات.

وأوضح مصدر أمني، أنه تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى "العجوزة"، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

​​من جانبها، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) المصرية عن مصدر أمني قوله: إن الفحص أوضح أن سبب الانفجار، هو حدوث ماس كهربي داخلها تسبب في انفجار بطاريتها، وهو ما أدى لاشتعال النار بالسيارة، واحتراقها بالكامل.

وأوضحت، أن سيارة أجرة تضررت بشكل كامل جراء انفجار السيارة، مضيفةً أن عمليات الفحص لا زالت جارية؛ للوقوف على ملابسات الحادث.

 


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