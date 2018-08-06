برئاسة النخالة.. قيادة الجهاد الإسلامي تزور روسيا لبحث هذه الملفات

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



من المقرر، أن يصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة نائب الأمين العام زياد النخالة، إلى العاصمة الروسية (موسكو)، وذلك من أجل مناقشة عدد من الملفات الفلسطينية المهمة.





وقال القيادي في الحركة، أحمد المدلل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الزيارة والتي جاءت بناء على دعوة روسية، تأتي في إطار بحث الملفات الفلسطينية المشتركة، ومناقشة كافة الملفات الفلسطينية العالقة بما فيها المصالحة، وقطاع غزة، والتسوية.







ويضم الوفد، عضوي المكتب السياسي الدكتور محمد الهندي والدكتور أنور أبو طه، في زيارة رسمية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.



وحسب بيان للحركة، فإنه من المقرر، أن يلتقي وفد حركة الجهاد مع عدد من المسؤولين الروس؛ لبحث الوضع داخل فلسطين المحتلة.وأوضح البيان، أن الحركة تحرص على دحض الرواية الإسرائيلية، والتأكيد على موقفها الثابت والمتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، كما تسعى لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية، وجريمة الحصار المتواصل على قطاع غزة.وحسب البيان، سيعرض الوفد أمام المسؤولين الروس، ما يجري من مؤامرات، تستهدف تصفيه حقوق الشعب الفلسطيني، وبخاصة محاولات الولايات المتحدة فرض رؤيتها التي تتجاوز الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.