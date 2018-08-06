التربية تتسلم مشروع صيانة مدرستين في جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الاثنين، مشروع صيانة مدرستي ذكور قصرة الثانوية، وبنات قصرة الثانوية في بلدة قصرة التابعة لمديرية التربية والتعليم العالي في جنوب نابلس، وذلك برعايةوتوجيهات وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وبتمويل من سلة التمويل المشترك (JFA التي تشترك فيها كل من ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبلجيكا)، حيث بلغت تكلفة المشروع الاجمالية 218 ألف دولار.بدوره، أوضح مدير عام الأبنية، م. فخري الصفدي، أن إنجاز هذا المشروع، سيسهم في تحسين البيئة التعليمية في بلدة قصرة؛ وسيضمن في رفع المستوى التعليمي للطلبة ضمن بيئة مدرسية تضاهي ما هو متبع عالمياً من حيث توفير بيئة تعليمية صديقةللطفل ومبنى مدرسي أخضر بكافة معاييره.ولفت الصفدي إلى أن صيانة هذه المدارس، ستعمل على في توفير الغرف التخصصية اللازمة لخدمة المرحلة الدراسية وفق المنهاج الفلسطيني الجديد.وتم من خلال المشروع تنفيذ مجموعة من الأعمال كصيانة الغرف الصفية، وتأهيل مختبري علوم، وتكنولوجيا، ومطبخ للمعلمين، ومقصف للمدرسة، بالإضافة إلى عزل أسقف المدرستين، وتأهيل الساحات، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات.وتكونت لجنة الاستلام من مدير دائرة خدمات الأبنية المدرسية م. رامي إسماعيل، ومهندسين من الإدارة العامة والمديريات، وبمشاركة من المجتمع المحلي.