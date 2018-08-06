تعيين علا عوض عضواً في مجلس أمناء جامعة الأزهر

رام الله - دنيا الوطنصدر يوم أمس الأحد، مرسوم رئاسي، بتعيين علا عوض، رئيس جهاز الإحصاء الفلسطيني، عضواً في مجلس أمناء جامعة الأزهر في قطاع غزة.وتحمل عوض، درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة ليفربول، وحاصلة على درجة الماجستير في الإحصاء التطبيقي من جامعة بيرزيت، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن.كما أنها حاصلة على شهادة الدكتوراة الفخرية في الإدارة والتدريب والبحوث الإحصائية والتخطيط على مستوى التعاون الدولي من جامعة الحياة الجديدة، بالإضافة إلى شهادة الشخصية المتميزة في الأداء من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعلام، وحاصلة على شهادة مدقق خارجي لنموذج التميز الأوروبي EFQM.ويذكر، أن عوض التحقت بالعمل في الجهاز عام 2000، وتدرجت فيه بعدة مناصب إلى أن تم تعيينها رئيساً للجهاز، بموجب مرسوم رئاسي في نهاية العام 2010.