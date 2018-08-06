الصحة الإسرائيلية: 30% من البيض مصاب ببكتيريا (السالمونيلا)

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن 30% من بيض الدجاج مصاب ببكتيريا (السالمونيلا).وحسب تقرير فريق استشاري أمراض الدجاج، التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية، فإن الاختبار على بيض وحظائر الدجاج، أجري في الفترة ما بين شهري حزيران/ يونيو 2017 ونيسان/ أبريل 2018، وتشكل ما نسبته 4.4% من (السالمونيلا) خطراً على حياة السكان، مثل: الأطفال الصغار، وكبار السن، والمرضى، وفق ما أوردت وكالة (وفا).وعزا التقرير سبب انتشار البكتيريا إلى عدم النظافة، حيث لا تقوم الجهات المسؤولة عن تربية الدواجن؛ بإجراء التغييرات اللازمة؛ لتحسين مستوى النظافة في حظائر الدجاج.