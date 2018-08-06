دولي

الصحة الإسرائيلية: 30% من البيض مصاب ببكتيريا (السالمونيلا)

الصحة الإسرائيلية: 30% من البيض مصاب ببكتيريا (السالمونيلا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إن 30% من بيض الدجاج مصاب ببكتيريا (السالمونيلا).

وحسب تقرير فريق استشاري أمراض الدجاج، التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية، فإن الاختبار على بيض وحظائر الدجاج، أجري في الفترة ما بين شهري حزيران/ يونيو 2017 ونيسان/ أبريل 2018، وتشكل ما نسبته 4.4% من (السالمونيلا) خطراً على حياة السكان، مثل: الأطفال الصغار، وكبار السن، والمرضى، وفق ما أوردت وكالة (وفا).

وعزا التقرير سبب انتشار البكتيريا إلى عدم النظافة، حيث لا تقوم الجهات المسؤولة عن تربية الدواجن؛ بإجراء التغييرات اللازمة؛ لتحسين مستوى النظافة في حظائر الدجاج.

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