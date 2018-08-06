لجنة تربوية كويتية تصل فلسطين للتعاقد مع معلمي رياضيات

أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بوزارة التربية الكويتية، فاطمة الكندري، أن وفد لجنة التعاقدات الخارجية، سيغادر اليوم الاثنين إلى فلسطين، للتعاقد مع معلمين في تخصص الرياضيات، بعد إتمام إجراءات السفر.





وأوضحت الكندري، أن الوزارة، حصلت على الموافقات اللازمة لسفر اللجنة من الجهات المختصة، وعليه صدر قرار بتشكيلها برئاسة المدير العام لمنطقة حولي التعليمية، منصور الظفيري.





وأضافت، أن اللجنة مكلفة بإجراء مقابلات شخصية، واختبارات مع المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط، والذين تم استقبال طلباتهم في وقت سابق إلكترونياً.