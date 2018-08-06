عودة: خطة تنفيذية لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، عن وضع الوزارة خطة تنفيذية، لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية، تبدأ في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.وقالت عودة لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إنه سيتم التوجه لإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، بعد الانتهاء منها في المحافظات الشمالية.