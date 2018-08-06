عودة: خطة تنفيذية لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، عن وضع الوزارة خطة تنفيذية، لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية، تبدأ في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت عودة لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إنه سيتم التوجه لإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، بعد الانتهاء منها في المحافظات الشمالية.
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، عن وضع الوزارة خطة تنفيذية، لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية، تبدأ في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقالت عودة لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إنه سيتم التوجه لإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية، بعد الانتهاء منها في المحافظات الشمالية.
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