شؤون فلسطينية

السفير الياباني في فلسطين يزور مدينة دورا

السفير الياباني في فلسطين يزور مدينة دورا
رام الله - دنيا الوطن
زار السفير الياباني في فلسطين "تاكيشي أوكوبو" مدينة دورا، برفقة مساعد السفير السيد زياد المصري، وكان في استقباله في دار البلدية، رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من موظفي البلدية.

من جهته، رحب اللواء سلهوب بالسفير، مثمناً تلبية دعوة البلدية لزيارة المدينة، والاطلاع على احتياجاتها، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط الشعب الفلسطيني باليابان حكومة وشعباً، وما تقدمة اليابان من مشاريع من خلال الممثلية وبرامجها، أو من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا).

وقدم عرضاً مفصلاً للسفير عن احتياجات مدينة دورا، والمشاريع التنموية، التي يمكن أن تُساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة دورا.

بدوره، عبر السفير الياباني عن سعادته بهذه الزيارة، وأكد على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الياباني والفلسطيني، مشدداً على أن اليابان ستواصل دورها في الدفع باتجاه التخفيف من معاناة المواطنين في فلسطين، من خلال انعاش القطاعات الرئيسية المتعلقة بالصحة والمياه والكهرباء والمدارس، وأن بلاده ستعمل على تقديم سلسلة من المشاريع والخدمات.

وفي الشأن السياسي، أكد السفير الياباني وقوف بلاده إلى جانب الحقوق الفلسطينية، واعداً بالبقاء إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وتمنى أن يكون لمدينة دورا حصة من خلال المنح الأهلية، ومشاريع الأمن الانساني (GGP) التي تقدمة اليابان من خلال الممثلية، ووعد بأن يكون هناك لقاء قريب بحضور وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، وذلك من أجل إدراج مدينة دورا على قائمة المشاريع، التي ستنفذها في فلسطين.

وفي ختام اللقاء، قام السفير برفقة اللواء سلهوب، بجولة في مدينة دورا، وقام بزيارة المدارس؛ للتعرف على احتاجاتها، وأخذ نظرة عامة عن المدينة.

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