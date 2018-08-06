دولي

الولايات المتحدة تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

الولايات المتحدة تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت الخارجية الأميركية، القائم بأعمال السفير الروسي لدى واشنطن، ديميتري جيرنوف، للرد على تساؤلات بشأن عدة أمور متعلقة بقضية تدخل بلاده في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وكتبت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، على حسابها بموقع (تويتر): "استدعى ويس ميتشيل، مساعد وزير الخارجية، اليوم، القائم بأعمال السفير الروسي، للإجابة على محاولة الكرملين
استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر العنف والانقسام بالولايات المتحدة".

وأضافت: "لن نتسامح مع مثل هذا التدخل العدواني".

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