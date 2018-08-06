الولايات المتحدة تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي

استخدام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر العنف والانقسام بالولايات المتحدة".



وأضافت: "لن نتسامح مع مثل هذا التدخل العدواني".



رام الله - دنيا الوطناستدعت الخارجية الأميركية، القائم بأعمال السفير الروسي لدى واشنطن، ديميتري جيرنوف، للرد على تساؤلات بشأن عدة أمور متعلقة بقضية تدخل بلاده في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.وكتبت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، على حسابها بموقع (تويتر): "استدعى ويس ميتشيل، مساعد وزير الخارجية، اليوم، القائم بأعمال السفير الروسي، للإجابة على محاولة الكرملين