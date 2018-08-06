بعد إغلاق دام سبع سنوات.. الإمارات تُعد لافتتاح سفارتها في دمشق

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (عربي 21)، أن الإمارات العربية المتحدة، تُجري حالياً أعمال الصيانة في مبنى سفارتها في دمشق، تمهيداً لإعادة افتتاحها.وقال الموقع: إن الإمارات في طريقها لاستكمال إجراءات إعادة فتح سفارتها في دمشق، وأن رئيس الاستخبارات الإماراتي علي محمد الشامسي، التقي في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، لمناقشة إعادة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين.وأوضح الموقع، أن أبو ظبي تُجري حالياً أعمال الصيانة في مبني سفارتها في دمشق، تمهيداً لإعادة افتتاحها.وكانت السفارة الإماراتية في دمشق، تعرضت لهجوم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وحينها حمّلت أبو ظبي، الحكومة السورية مسؤولية الحفاظ علي أمن السفارة والبعثة الدبلوماسية.