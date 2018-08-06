عربي

بعد إغلاق دام سبع سنوات.. الإمارات تُعد لافتتاح سفارتها في دمشق

بعد إغلاق دام سبع سنوات.. الإمارات تُعد لافتتاح سفارتها في دمشق
محمد بن زايد ومحمد بن راشد
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (عربي 21)، أن الإمارات العربية المتحدة، تُجري حالياً أعمال الصيانة في مبنى سفارتها في دمشق، تمهيداً لإعادة افتتاحها.

وقال الموقع: إن الإمارات في طريقها لاستكمال إجراءات إعادة فتح سفارتها في دمشق، وأن رئيس الاستخبارات الإماراتي علي محمد الشامسي، التقي في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، لمناقشة إعادة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين.

وأوضح الموقع، أن أبو ظبي تُجري حالياً أعمال الصيانة في مبني سفارتها في دمشق، تمهيداً لإعادة افتتاحها.

وكانت السفارة الإماراتية في دمشق، تعرضت لهجوم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وحينها حمّلت أبو ظبي، الحكومة السورية مسؤولية الحفاظ علي أمن السفارة والبعثة الدبلوماسية.

أخبار ذات صلة

كوريا الشمالية باعت أسلحة للحكومة السورية وللحوثيين

كوريا الشمالية باعت أسلحة للحكومة السورية وللحوثيين

السعودية تُجمّد كافة علاقاتها مع كندا وتستدعي سفيرها

السعودية تُجمّد كافة علاقاتها مع كندا وتستدعي سفيرها

العاهل الأردني يكشف سبب غيابه 40 يوماً عن المملكة في واشنطن

العاهل الأردني يكشف سبب غيابه 40 يوماً عن المملكة في واشنطن

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

بعد (هاكاثون الحج).. القحطاني يكشف عن مبادرة لبرامج تلفزيون الواقع

بعد (هاكاثون الحج).. القحطاني يكشف عن مبادرة لبرامج تلفزيون الواقع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مشروع صيانة مدرستين في جنوب نابلس

التربية تتسلم مشروع صيانة مدرستين في جنوب نابلس

تعيين علا عوض عضواً في مجلس أمناء جامعة الأزهر

تعيين علا عوض عضواً في مجلس أمناء جامعة الأزهر

لجنة تربوية كويتية تصل فلسطين للتعاقد مع معلمي رياضيات

لجنة تربوية كويتية تصل فلسطين للتعاقد مع معلمي رياضيات

عودة: خطة تنفيذية لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية

عودة: خطة تنفيذية لسير العملية الانتخابية في ثلاث عشرة غرفة تجارية

السفير الياباني في فلسطين يزور مدينة دورا

السفير الياباني في فلسطين يزور مدينة دورا

مغادرة 50 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في (نفحة)

مغادرة 50 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في (نفحة)

برنامج زاجل الدولي في جامعة النجاح ينظم زيارة إلى فرنسا وأسبانيا

برنامج زاجل الدولي في جامعة النجاح ينظم زيارة إلى فرنسا وأسبانيا

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منوعات

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب &#34;بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات&#34;

فيديو: مي العيدان تفضح عمر دياب "بنته بتشرب خمر وحبيبته الشربيني مخدرات"

فلسطيني يجسد&#34;جمال عبدالناصر&#34; وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول &#34;أشرف مروان&#34;

فلسطيني يجسد"جمال عبدالناصر" وإسرائيليون يجسدون السادات والقذافي.. فيلم يثير الجدل حول "أشرف مروان"

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما &#34;مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب&#34;

فضائح بالجملة.. تشالهان أوغلو يعلن الانفصال عن زوجته بعدما "مُرغ شرفه وشرف عائلته بالتراب"

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

نانسي عجرم تُعلن عن حملها بطفلها الثالث بهذه الصورة المميزة

استعانت بـ&#34;حيوان&#34;.. &#34;كيكي&#34; بستايل آخر مع فيفي عبده

استعانت بـ"حيوان".. "كيكي" بستايل آخر مع فيفي عبده

حلا الترك تتوتر بعد تصرف مذيع &#34;العربية&#34; المفاجئ

حلا الترك تتوتر بعد تصرف مذيع "العربية" المفاجئ

حبيب جورج مايكل اللبناني في صدمة بعد الكشف عن وصية المغني الراحل

حبيب جورج مايكل اللبناني في صدمة بعد الكشف عن وصية المغني الراحل

أحمد الفيشاوي ينشر صور حديثة لزوجته.. وهكذا عبر عن حبه الشديد

أحمد الفيشاوي ينشر صور حديثة لزوجته.. وهكذا عبر عن حبه الشديد

زوجة عمرو دياب &#34;تغيظ&#34; حبيبته الشربيني بصورة مثيرة بـ&#34;مايوه أبيض&#34;

زوجة عمرو دياب "تغيظ" حبيبته الشربيني بصورة مثيرة بـ"مايوه أبيض"

صور: نسرين طافش تثير الجدل بجرأتها بسبب الـ&#34;هوت شورت&#34;

صور: نسرين طافش تثير الجدل بجرأتها بسبب الـ"هوت شورت"

عربي

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

مقرب من نتنياهو يدعو (الدروز) لإقامة دولة لهم في سوريا

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

سابقة تاريخية لحُجاج الأردن.. القوافل صوب مكة مباشرةً

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

مستشار الملك سلمان: سنبني الكنائس قريباً في السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية

الحوثيون يشنون هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة جوية سعودية