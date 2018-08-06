شؤون فلسطينية

قريباً.. قمة فلسطينية أردنية لبحث آخر مستجدات القضية وحل الدولتين

قريباً.. قمة فلسطينية أردنية لبحث آخر مستجدات القضية وحل الدولتين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قمة قريبة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمان، لبحث عدة ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عطا الله خيري: إنه من المتوقع عقد قمة فلسطينية أردنية قريباً في عمان، يبحث خلالها الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية، وما يتصل بالقضية الفلسطينية، والاتصالات السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وأشاد عطا الله، بكلمة الملك عبد الله الثاني الذي ترأس  جانباً من جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتأكيده خلالها على الثوابت الأردنية تجاه فلسطين والقضية والشعب الفلسطيني.

وشدد على تقدير القيادة والشعب الفلسطيني لمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة والمساندة والمؤيدة دائما للحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، مشيداً بجهود الملك المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحقيق السلام الدائم والشامل القائم على إعادة الحقوق لأصحابها، وعلى مبدأ حل الدولتين، السلام الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية الملك.

وقال خيري: "إن الملك وهو يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تاريخياً من القضية الفلسطينية، والذي لا يتغير ولا يقبل التغيير، فإنه وضع حداً للمشككين بهذا الموقف الأخوي الصادق الأمين والمتين والموثوق فلسطينياً ولجم المتشدقين والمزاودين على هذا الموقف، وأوصل رسالة واضحة وقوية لأشخاص وشعوب ودول، أن ثوابت السياسة الأردنية كما هي تاريخياً ولن تستطع أي قوة خارجية التأثير عليها أو تغييرها مهما بلغ حجم الإغراءات أو الضغوطات".

وأكد السفير خيري، أن التنسيق والتشاور المستمران بين القيادتين الشقيقتين في فلسطين والمملكة، تشكلان الإطار الحقيقي للعلاقات الأخوية الراسخة والمتينة جداً بين البلدين الشقيقين.

وأشار الى أن فلسطين والأردن تقفان على الأرضية نفسها وتتمسكان بالثوابت نفسها، مؤكداً أن المواقف والثوابت الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، تشكل سنداً وظهيراً قوياً لفلسطين ودرعاً حصيناً لقضيتها والأمة العربية جمعاء.

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