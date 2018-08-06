شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ودرجات الحرارة وفق معدلاتها السنوية

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ودرجات الحرارة وفق معدلاتها السنوية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/08/07: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/08/08: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/08/09: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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