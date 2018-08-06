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العاهل الأردني يكشف سبب غيابه 40 يوماً عن المملكة في واشنطن

العاهل الأردني يكشف سبب غيابه 40 يوماً عن المملكة في واشنطن
العاهل الأردني - الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
كشف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، سبب غيابه أربعين يوماً عن المملكة، قائلاً إنه كان يجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي وأركان إدارته والكونغرس ومسؤولين اقتصاديين في الولايات المتحدة.

وأوضح الملك عبد الله، أنه أجرى خلال زيارته لقاءات مع قيادات ومسؤولين في أمريكا، مؤكداً خلال هذه المباحثات على موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أنه لا ضغوط على الأردن، متابعاً: "أنا أسمع إشاعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار لا نعلم، وما نقول في الغرف المغلقة هو نفسه ما نعلنه على الملأ".

ونوه إلى أنه أجرى خلال زيارته الطويلة للولايات المتحدة لقاءات مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أمريكا، بهدف جذب الاستثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً إلى أن شركات أمريكية أبدت رغبة في الاستثمار ودعم الأردن، واتخاذه مركزا إقليميا لها.

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