محافظ سلطة النقد يكرم منظمي الأسبوع المصرفي 2018 بمناسبة الحصول على جائزة دولية

رام الله - دنيا الوطنكرّم محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، امس الأحد، في مقر سلطة النقد برام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع غزة، منظمي فعالية الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018، من المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين وسلطة النقد، والتي أقيمت في شهر مارس/ آذار الماضي، ونالت جائزة دولية عن أفضل تنظيم فعالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.وحضر حفل التكريم نائب المحافظ الدكتور رياض أبو شحادة، وجوزيف نسناس رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، والسيد علاء سيسالم رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض، وصادق خضور ممثل وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، ومعاوية إعمر رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية "أونروا"، والسيد زاهر الهموز مدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وممثلو المصارف ومديرو سلطة النقد.وتقدم المحافظ بالشكر الجزيل للأسرة المصرفية الفلسطينية وشركائها في تنظيم فعالية الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018، التي تمت بمستوى راق يضاهي المستويات العالمية، معبراً عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققها سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث تم حصد العديد من الجوائز العربية والدولية، مؤكداً أنّ أي تكريم هو لفلسطين وشعبها المعطاء ومؤسسات دولتها، التي باتت تضاهي مثيلاتها الدولية في المهنية والكفاءة والتطور.وقدم المحافظ دروعاً تكريمية لممثلي المصارف ومؤسسات الإقراض ودائرتي انضباط السوق والعلاقات العامة في سلطة النقد، الذين بذلوا جهوداً مميزة في تنظيم وإنجاح الفعالية.