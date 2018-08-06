نيابة الجرائم الاقتصادية تقرر اغلاق مخبزاً لمخالفته شروط السلامة الصحية في جنين























رام الله - دنيا الوطناغلقت الضابطة الجمركية ومديرية الصحة أمس الاحد 5/8/2018 في محافظة جنين وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية مخبزاً يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم بناءً على شكوى من احد المواطنين تفيد بالعثور على حشرات بالخبز باحدى مخابز المدينة، على الفور تم تحريك دورية مشتركة مع مفتشي مديرية الصحة للمكان وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين بأن المخبز يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة، وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية تم اغلاقه على الفور لتصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقيق الامن الغذائي والصحي للمواطنين.