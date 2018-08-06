الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة تغلق مسمكة لمخالفتها شروط السلامة الصحية في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناغلقت الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة ( الصحة، الاقتصاد الوطني، ممثل المحافظة ) اليوم الاحد 5/8/2018 في محافظة بيت لحم وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية مسمكة تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه بناءً على معلومة من مواطن مفادها مسمكة تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية المطلوبة داخ المحافظة، على الفور تم تحريك دورية مشتركة مع جهات الاختصاص للمكان وبعد الفحص والمعاينة تبين بأن المسمكة تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية المطلوبة وضبط كمية من الاسماك لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وبقرار من نيابة الجرائم الاقتصادية تم اغلاقها على الفور لتصويب وضعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل لتحقيق الامن الغذائي والصحي للمواطنين واتلاف المضبوطات واستكمال الاجراءات القانونيه اللازمة.