ضبط 600 "كروز" دخان حلل ممنوع تداوله بالاسواق الفلسطينية في محافظة قلقيلية











رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الاحد 5/8/2018 في محافظة قلقيلية 600 كروز دخان عربي حلل ممنوع تداوله داخل الاسواق الفلسطينية.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية عن وجود مركبة بداخلها دخان عربي حلل مهرب ممنوع من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، على الفور تحركت طواقم الضابطة الجمركية للمكان، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها كونها ممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.