وصول خمس طائرات إيطالية فرنسية جديدة من نوع (ايه.تي.آر) إلى إيران

وفي أعقاب الاتفاق النووي طلبت إيران اير شراء 200 طائرة من شركات صناعة طائرات غربية من بينها 20 طائرة من (ايه.تي.آر) التي مقرها تولوز في فرنسا.





لكن الشركة لم تتسلم سوى عدد قليل من الطائرات وأعطى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو أيار معظم الشركات مهلة حتى السابع من آب/أغسطس؛ لاستكمال الصفقات مع إيران قبل تطبيق عقوبات أمريكية جديدة.





وقال مصنعو الطائرات إنهم لا يستطيعون استغلال المهلة بعدما ألغت واشنطن تراخيص التصدير التي تحتاجها جميع شركات صناعة الطيران الغربية لأنها تستخدم مكونات أمريكية بكثافة.





وتضغط (ايه.تي.آر)، التي سلمت إيران ثماني طائرات بموجب الصفقة وبدأت في تصنيع اثنتي عشرة طائرة، على الخزانة الأمريكية للسماح لها بالاستفادة من المهلة ومنحها تراخيص استيراد جديدة مؤقتة.



