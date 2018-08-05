هجوم مسلح يستهدف السفيرة الأمريكية في بنغلادش
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت مجموعة من المسلحين سيارة كانت تستقلها مارشا بيرنيكات السفيرة الأمريكية في بنغلاديش، وفقا للمكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في بنغلاديش.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن السفيرة وسائقها وحراس الأمن لم يتأذوا لكن سيارتين أمنيتين أصيبتا بأضرار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وذكرت وسائل إعلام، أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية.
هاجمت مجموعة من المسلحين سيارة كانت تستقلها مارشا بيرنيكات السفيرة الأمريكية في بنغلاديش، وفقا للمكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في بنغلاديش.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن السفيرة وسائقها وحراس الأمن لم يتأذوا لكن سيارتين أمنيتين أصيبتا بأضرار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وذكرت وسائل إعلام، أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية.
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