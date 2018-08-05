دولي

هجوم مسلح يستهدف السفيرة الأمريكية في بنغلادش

هجوم مسلح يستهدف السفيرة الأمريكية في بنغلادش
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت مجموعة من المسلحين سيارة كانت تستقلها مارشا بيرنيكات السفيرة الأمريكية في بنغلاديش، وفقا للمكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في بنغلاديش.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن السفيرة وسائقها وحراس الأمن لم يتأذوا لكن سيارتين أمنيتين أصيبتا بأضرار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت وسائل إعلام، أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية.

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