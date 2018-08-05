هجوم مسلح يستهدف السفيرة الأمريكية في بنغلادش

رام الله - دنيا الوطنهاجمت مجموعة من المسلحين سيارة كانت تستقلها مارشا بيرنيكات السفيرة الأمريكية في بنغلاديش، وفقا للمكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في بنغلاديش.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن السفيرة وسائقها وحراس الأمن لم يتأذوا لكن سيارتين أمنيتين أصيبتا بأضرار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكرت وسائل إعلام، أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية.