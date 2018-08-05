بقوة سبع درجات.. 32 قتيلا في زلزال روّع الإندونيسيين والسياّح

لقي ما لا يقل عن 32 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد، عندما ضرب زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، جزيرة (لومبوك) الإندونسية.







وضرب الزلزال لومبوك في الساعات الأولى من المساء (بالتوقيت المحلي) على عمق 10 كيلومترات، بعد أسبوع من وقوع زلزال شدته 6.4 درجة، أوقع 14 قتيلا في الجزيرة، وأدى إلى تقطع السبل لفترة وجيزة بمئات المتسلقين على سفح بركان.



وذكرت وسائل إعلام أن أغلب مناطق لومبوك تعاني من انقطاع الكهرباء.



وذكر مسؤولون أن الفزع ساد بين الركاب في المطارات الدولية في بالي ولومبوك، حيث تعرضت المباني لأضرار طفيفة، لكن حركة الطيران لم تتأثر.



واستمر الزلزال لعدة ثوان في بالي، حيث فر السكان من المنازل والفنادق والمطاعم.



وحثت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا الناس على الابتعاد عن البحر. لكنها رفعت تحذيرا أوليا من حدوث أمواج مد (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى نصف متر.



رام الله - دنيا الوطنوأثار الزلزال الذعر بين المصطافين والسكان في الجزيرة، وشعر به كذلك المقيمون بجزيرة بالي المجاورة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وفي تصريحات خاصة لوكالة (رويترز)، قال رئيس وكالة مواجهة الكوارث في مقاطعة نوسا تنقارا الغربية: "إن 32 شخصا تأكد مقتلهم، وكثير منهم من الأجزاء الشمالية والغربية في لومبوك".وأضاف: "إن الوكالة لا تزال تجمع المعلومات بشأن المصابين".