بيراوي: الاحتلال يرحل متضامني الحرية.. ونشطاء يرفضون التعهد بعدم العودة لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بإجراءات ترحيل النشطاء، الذين كانوا على متن سفينة (حرية) وعددهم (12 متضامناً) بعد اعتقالهم فجر أمس السبت، والاستيلاء على سفينتهم في المياه الدولية، خلال رحلتهم التضامنية تجاه غزة.وقال بيراوي في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد: "إن محامي أسطول الحرية، وقناصل بعض سفارات الدول الخمس التي لها رعايا محتجزين، التقوا بالنشطاء في مركز الاحتجاز في أسدود".ونقل بيراوي عن عدد من النشطاء، رفضهم الترحيل الطوعي، وتوقيع الأوراق الإسرائيلية، التي تتضمن التعهد بعدم محاولة دخول غزة مرة أخرى، ما سيضطر ذلك سلطات الاحتلال لعرضهم على المحكمة، والاستماع لوجهة نظرهم.وتحمل السفينة (حرية) على متنها 12 ناشطاً دولياً، أغلبهم من مملكة السويد، ومن ضمنهم طاقم فضائية (برس تي في) اللندنية.