استشهاد أحمد العايدي متأثراً بجراح أصيب بها الجمعة الأولى لمسيرة العودة شرقي البريج





يُشار إلى أن مسيرة العودة، انطلقت يوم 30 آذار/ مارس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار عن القطاع، حيث أسفرت عن استشهاد أكثر من 150 فلسطينياً وإصابة أكثر من 16ألف فلسطيني.









رام الله - دنيا الوطنأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد الفتى أحمد جهاد العايدي (17 عاماً) مساء اليوم الأحد، متأثراً بجراح أصيب بها في الجمعة الأولى لمسيرة العودة وكسر الحصار، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.