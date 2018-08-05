على امتداد عشرة أعوام.. المساعدة الأمريكية لإسرائيل تتحول إلى قانون

رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدة الأمريكية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على امتداد عشرة أعوام، بغض النظر عمن يكون رئيس الولايات المتحدة، هذا ما أوردته وكالة (JTA).وكانت هذه المساعدة، قد أُقرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعد مفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً.كما كانت هذه المساعدات تخضع لمصادقة الكونغرس على أنها مساعدة لإسرائيل، يتم تخصيصها في الميزانية السنوية الأمريكية، ولكن في حال تمت المصادقة النهائية على القانون المطروح حالياً، فإن ذلك يعني أن تتحول المساعدات المالية الأمريكية إلى إسرائيل مباشرة على مدار عشرة أعوام.ويذكر أن مثل هذا الإجراء من شأنه تفادي التجاذبات السياسية المختلفة بين الأحزاب أو بين الكونغرس والإدارة في البيت الأبيض، كلما تطلب الأمر تحويل هذه المساعدات إلى إسرائيل، إلى ذلك فلن يكون تطبيق هذا الإجراء منوطاً بالإدارة في البيت الأبيض سواء كانت للجمهوريين أو الديمقراطيين، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).خلاصة الإجراء أن الإدارة الحالية في البيت الأبيض أو أي إدارة قادمة، لن تشترط على إسرائيل أي شروط من أجل تنفيذ هذا الإجراء مستقبلاً.ويتوجب على القانون بعد مصادقة الكونغرس عليه، أن يعرض كذلك على مجلس النواب، ومن ثم توقيع الرئيس الأمريكي عليه ليصبح نافذ المفعول، وفي حال تمت المصادقة عليه نهائياً، سيتحول الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع الإدارة الأمريكية في نهاية إدارة الرئيس السابق أوباما، إلى قانون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.ويشمل مشروع القانون المذكور أيضاً مستودعات الأسلحة الأمريكية الموجودة على الأراضي الإسرائيلية، وهي مستودعات في حالات معينة بوسعها تزويد الجيش الإسرائيلي بما فيها من محتويات أسلحة.إلى ذلك، فقد صادق مجلس الشيوخ كذلك على ميزانية إضافية للتعاون الأمريكي الإسرائيلي في مجال الدفاع الصاروخي وفي مجال الكشف عن الانفاق، وقد صادق مجلس النواب الأمريكي على هذه الميزانية الإضافية، وهي الآن على طاولة الرئيس في انتظار توقيع ترامب عليها لتصبح نافذة المفعول.