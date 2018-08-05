أفغانستان: مقتل 40 جندياً في هجوم لـ"طالبان"



وذكر محمد، أن 40 جندياً، قتلوا جراء الهجوم على القاعدة، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الجنود.



وبيّن أن الاشتباكات التي اندلعت نتيجة الهجوم، أدت أيضًا إلى مقتل عدد من مسلحي طالبان.



وأعلنت الحركة، أنها تمكنت من السيطرة على القاعدة العسكرية في نهاية الهجوم.

رام الله - دنيا الوطنلقي 40 جندياً أفغانياً مصرعهم اليوم الأحد، إثر هجوم مسلح نفذته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في منطقة (شينارتو) التابعة لولاية (أروزكان) وسط أفغانستان.بدوره، قال أختر محمد مدير شرطة شينارتو، في تصريح صحفي: إن مسلحي طالبان استهدفوا قاعدة عسكرية في المنطقة، من أربع جهات، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).