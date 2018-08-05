شؤون فلسطينية

بدران: لا دولة بغزة ولا بدونها.. قرار السلم والحرب يتم بحوار وطني وتوافق فلسطيني

بدران: لا دولة بغزة ولا بدونها.. قرار السلم والحرب يتم بحوار وطني وتوافق فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أنه لن تكون هناك دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه مع الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مدينة غزة، مشيراً إلى أن اجتماعات حركته لم تنته بعد، وأن أوضاع قطاع غزة لا تخص حماس لوحدها، قائلاً: "نجتمع مع الفصائل اليوم، وسنطلع الجمهور على تفاصيله بعد نضوجها"، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).

وجدد بدران التزام حركته بما تم التوقيع عليه بالاتفاقات السابقة من 2011 إلى 2017، واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت الذي لم يتم تطبيقه.

وفي السياق، قال بدران: "لا يوجد ترتيب سياسي أو ميداني لتحسين الوضع في غزة بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني".

وأكد على أن قرار السلم والحرب وتوقيع أي تهدئة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، يجب أن يتم في حوار وطني وتوافق فلسطيني، والفرصة تسمح لتحقيق ذلك.

ومنذ الخميس الماضي، تتواجد قيادة المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج في قطاع غزة، قادمة من العاصمة المصرية؛ استكمالاً للمشاورات حول المبادرة المصرية والأممية لتحقيق المصالة ورفع الحصار "الإسرائيلي" عن قطاع غزة".


 


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