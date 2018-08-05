شؤون فلسطينية

أبو هلال يكشف تفاصيل حول الورقة المصرية الجديدة

أبو هلال يكشف تفاصيل حول الورقة المصرية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
كشف خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، عن تفاصيل الورقة المصرية الجديدة الخاصة بالمصالحة الفلسطينية.

وأشار أبو هلال في تصريح له على وكالة (شهاب) المحلية، إلى أن الورقة المصرية، تنص على تسليم المعابر والجباية الداخلية، وعقد لقاء أمني بين حركة فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الورقة لا تتضمن تشكيل حكومة وحدة في البداية.

وحول مسيرات العودة، قال أبو هلال: "إن حركة حماس، أكدت على استمرار مسيرات العودة بزخمها وشعبيتها في قطاع غزة، خلال اجتماعها مع الفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "أن حماس أول من أكدت على استمرار مسيرات العودة، وأنها لن تتوقف إلا بكامل التوافق الوطني وبتحقيق الأهداف".

وتابع: "حماس على رأس من يقود إسقاط (صفقة القرن) وأكدت على أن غزة لا يمكن أن تكون منفصلة عن فلسطين".

يشار إلى أن حركة حماس عقدت مساء اليوم الأحد، اجتماعاً مع الفصائل الفلسطينية في مدينة غزة، وأطلعتهم على آخر الجهود المبذولة في ملف المصالحة، وحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

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